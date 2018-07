Real não trará reforços, e Kaká deve ficar, diz Mourinho

"Não acho que iremos fazer nada no mês de janeiro", disse Mourinho em entrevista coletiva. "E tampouco acredito que Kaká irá embora", acrescentou o português. "Se ele ficar, é bom para a equipe."

O Real pagou 67 milhões de euros (88,3 milhões de dólares, em valores atuais) por Kaká em 2009, mas ele não reproduziu o futebol que lhe rendera o prêmio de melhor do mundo em 2007, e o brasileiro acabou perdendo a vaga para o alemão Mesut Özil e o recém contratado croata Luka Modric.

Aos 30 anos, ele fez apenas um jogo do Campeonato Espanhol como titular, dois na Liga dos Campeões e um na Copa do Rei. Ao que parece, no entanto, está disposto a ficar para recuperar seu lugar.

O Real, que começou mal o Espanhol depois do título na temporada anterior, chegou à 16ª rodada em terceiro lugar, 13 pontos atrás do arquirrival Barcelona, que lidera. No sábado, o time enfrenta o Málaga, quarto colocado.

(Reportagem de Iain Rogers)