Real obtém medida cautelar da CAS para usar estrangeiros nas divisões de base

O Real Madrid conseguiu nesta sexta-feira uma pequena vitória na Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) ao receber a permissão para utilizar jovens jogadores estrangeiros nas divisões de base enquanto aguarda o veredicto do tribunal do seu recurso contra a proibição de realizar contratações nas duas próximas janelas de transferências, imposta pela Fifa.

"A CAS disse nesta sexta-feira que concedeu ao Real Madrid "90 dias para regularizar a situação dos menores", que foi considerada imprópria para jogar por causa da suposta violação pelo clube das regras de transferências envolvendo atletas com menos de 18 anos.

O diretor-geral do Real Madrid, José Angel Sanchez, disse à imprensa espanhola que dois filhos de ex-jogador e atual treinador Zinedine Zidane, Theo e Elyaz, estavam entre os menores cujas contratações foram investigados pela Fifa. Além deles, outros oito jogadores agora podem voltar a defender as divisões de base do Real.

A proibição de realizar contratações por um ano, que também foi imposta ao Atlético de Madrid, não foi anulada e será avaliada posteriormente pela CAS. A Fifa rejeitou recentemente recursos dois clubes espanhóis contra a punição que os impedirá de contratar e registrar jogadores em 2017. Além disso, ambos foram multados.