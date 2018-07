Real pode vencer 'revanche' com Lyon, diz Butragueño

"Temos fresca na memória a eliminatória da temporada passada e espero que este ano possamos dar um passo adiante. A equipe está preparada e conhecemos mais o Lyon do que na última temporada. Será uma grande eliminatória", declarou o diretor do Real Madrid, o ex-jogador Emilio Butragueño, ao site oficial do clube.

Apesar de confiar na vitória madrilenha, o dirigente não acredita em favoritismo da equipe de José Mourinho. "Hoje em dia, no futebol, está tudo muito equilibrado. As eliminatórias se decidem em poucos gols e todos os aspectos do jogo serão importantes. Devemos ter a máxima concentração e fazer pesar o fato que jogaremos em casa a partida de voltar", analisou.

Presidente do Lyon, Jean Michel Aulas, concordou com o espanhol. "É difícil dizer o favorito. O Real Madrid está melhor do que no ano passado e será uma partida muito interessante. Será intenso e duro para eles", afirmou.