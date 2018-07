Real poupa Cristiano Ronaldo e mais 6 contra o Ajax

Além do atacante, Mourinho descartou os laterais Marcelo e Sergio Ramos, o zagueiro Pepe, o goleiro Casillas e os volantes Khedira e Lass Diarra, que serão poupados visando o clássico do próximo sábado, contra o Barcelona, em Madri, pelo Campeonato Espanhol. Para completar, o Real não terá o defensor Ricardo Carvalho, vetado por estar lesionado.

Já o brasileiro Kaká, recuperado de lesão na panturrilha e que voltou ao time no último sábado após ficar um mês afastado, será escalado como titular nesta quarta-feira para ganhar mais ritmo de jogo. No último sábado, ele entrou apenas nos dez minutos finais da vitória por 3 a 0 sobre o Sporting Gijón.

Mourinho já havia antecipado na semana passada a escalação de Kaká como titular nesta quarta e trouxe o meio-campista Xabi Alonso e o lateral Arbeloa como principais novidades na lista de relacionados do Real para o duelo com o Ajax. O primeiro deles cumpriu suspensão na rodada passada do Espanhol e volta ao time na Liga dos Campeões, enquanto o segundo está recuperado de uma lesão que o tirou dos últimos três confrontos da equipe madrilenha.

O Real ocupa a liderança do Grupo D da Liga dos Campeões, com 15 pontos, enquanto o Ajax é o vice-líder, com oito. O Lyon figura em terceiro lugar, com cinco, e enfrentará o eliminado Dínamo Zagreb, que ainda não somou pontos, na Croácia, nesta quarta-feira.