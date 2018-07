Real renova com promessa russa por quatro temporadas

MADRI - O Real Madrid anunciou nesta quinta-feira a renovação contratual do atacante Denis Cheryshev. O russo de 22 anos foi criado nas categorias de base do clube, é tratado como aposta para o futuro e agora acertou um novo vínculo para ficar por mais quatro temporadas no time espanhol.

Cheryshev chegou ao Real ainda criança, aos 11 anos, em 2002, e desde então passou por todas as divisões de base do clube. Sua estreia pela equipe principal aconteceu no ano passado, em novembro, pela Copa do Rei, mas o russo vinha atuando pelo time B e só agora foi confirmado como integrante do elenco.

O técnico Carlo Ancelotti se mostrou satisfeito com o rendimento de Cheryshev nos treinamentos e encaminhou a renovação. O acordo dá continuidade ao plano de renovar o elenco do Real Madrid, que já havia acertado na última quarta o prolongamento do contrato de outro atacante revelação: Jesé, de 20 anos.