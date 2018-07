Real sobe para a quarta posição após vitória em casa por 2 x 0 sobre o Celta

O time de Jose Mourinho, que luta para subir na tabela após um fraco início de defesa do título, saiu na frente aos 11 minutos no Bernabeu graças a um chute cruzado de Higuain da esquerda que enganou o goleiro do Celta e foi para as redes.

Eles lutaram para romper a bem postada defesa dos visitantes, no entanto precisaram de uma cobrança de pênalti de Cristiano Ronaldo para ampliar aos 22 do segundo tempo, após falta dentro da área em Mesut Ozil. Foi o nono gol do português no campeonato.

O Celta esteve perto de descontar no final, mas o goleiro Iker Casillas fez uma bela defesa na cabeçada do atacante sul-coreano Park Chu-young.

O Real está em quarto lugar com 14 pontos em oito partidas, com Barça e Atleti ambos com 19 em sete jogos. O Barça joga fora contra o La Coruña no sábado enquanto o Atlético enfrenta o Real Sociedad também fora no domingo.

O Málaga tem 17 pontos e é o terceiro após Joaquin anotar o gol da vitória por 2 x 1 no final da partida em casa contra o Valladolid.

O Valladolid abriu o placar no início do jogo com o atacante angolano Manucho, que foi expulso a 10 minutos do fim após receber o segundo amarelo. O promissor meia-armador da seleção espanhola sub-21 Isco empatou antes do intervalo antes de Joaquín virar o placar aos 42 da etapa final, se redimindo de um pênalti desperdiçado dois minutos antes.