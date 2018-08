Real Sociedad abre 2 a 0, mas cede empate ao Leganés no Espanhol

A Real Sociedad perdeu uma grande chance de embalar a segunda vitória neste início de Campeonato Espanhol. Depois de bater o Villarreal na estreia, a equipe basca visitou o Leganés nesta sexta-feira, chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, mas permitiu que o rival reagisse e buscasse o empate por 2 a 2, pela segunda rodada.

Melhor para o Leganés, que somou apenas seu primeiro ponto na competição antes de se preparar para a difícil missão de encarar o Real Madrid, dia 1º de setembro, no Santiago Bernabéu. Líder provisório neste início de competição, com quatro pontos, a Real Sociedad visita o Eibar sexta que vem.

O time basco começou melhor nesta sexta e marcou duas vezes nos primeiros 20 minutos. Aos 10, Zurutuza aproveitou assistência de Zaldua e abriu o placar. Seis minutos depois, Illarramendi deixou sua marca. Mas o Leganés reagiu no segundo tempo e deixou tudo igual graças a Nabil El Zhar, que balançou a rede aos oito e aos 42 minutos.

Na outra partida do dia pela abertura da segunda rodada do Espanhol, o Getafe somou seus primeiros pontos e manteve o Eibar zerado ao vencer por 2 a 0, em casa, com gols de Angel Rodriguez e Jorge Molina. Na próxima rodada, o Getafe recebe o Valladolid sexta que vem.