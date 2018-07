Real Sociedad anuncia contratação do brasileiro Willian José

A Real Sociedad anunciou neste domingo que chegou a um acordo para se reforçar com o atacante brasileiro Willian José. O atacante de 24 anos realizou exames médicos pela manhã e a expectativa era de que ainda durante o dia assinasse contrato de cinco anos de duração, até junho de 2021.

O interesse do clube começou depois da boa temporada de Willian José pelo Las Palmas. Em 2015/2016, o atacante marcou nove gols e ajudou a equipe a terminar na 11.ª colocação do Campeonato Espanhol. Ele inclusive deixou sua marca duas vezes em confrontos diante da Real Sociedad.

No Brasil, Willian José despontou no Grêmio Barueri e chegou ao São Paulo, onde alternou bons e maus momentos e ganhou espaço na seleção sub-20. Foi negociado com o Real Madrid, onde atuou pelo time B. Sem espaço no gigante espanhol, rodou por Zaragoza e Las Palmas, onde se destacou.