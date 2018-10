Real Sociedad bate Athletic Bilbao em clássico basco e sobe na tabela

A Real Sociedad visitou o Athletic Bilbao nesta sexta-feira e levou a melhor. No clássico basco que abriu a oitava rodada do Campeonato Espanhol, a equipe ignorou o fator casa e levou a melhor por 3 a 1, com dois gols de pênalti, subindo na tabela da competição.

O resultado levou a Real Sociedad a 11 pontos, na oitava colocação. Por outro lado, o Athletic Bilbao seguiu com sua campanha ruim neste início de temporada e permaneceu com sete, em 16.º, podendo terminar a rodada na zona de rebaixamento. A única vitória da equipe aconteceu na estreia do Espanhol.

O clássico desta sexta foi nervoso e terminou com 11 cartões amarelos apresentados, sendo seis para o Athletic Bilbao. Com a bola rolando, quem se deu melhor foi a Real Sociedad, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Oyarzabal, de pênalti, colocou os visitantes à frente.

Nem deu tempo para comemorar, porque somente dois minutos depois, com Muniain, que aproveitou bate-rebate na área e tocou para a rede. Mas na volta para o segundo tempo, Igor Zubeldia fez boa jogada pela direita e cruzou para Luca Sangalli recolocar a Real Sociedad na frente. Aos 28, ainda deu tempo para Oyarzabal, novamente de pênalti, selar o resultado.

Em baixa, o Athletic Bilbao tentará a recuperação no Campeonato Espanhol no próximo dia 21, quando visita o Eibar. Um dia depois, a Real Sociedad entra em campo para encarar o Girona, em casa.