Real Sociedad bate Osasuna e segue firme na luta por vaga na Liga dos Campeões

A Real Sociedad bateu o Osasuna por 3 a 2, neste domingo, no Estádio Anoeta, em partida válida pela 21.ª rodada do Campeonato Espanhol, e manteve viva a esperança de conquistar uma vaga na Liga dos Campeões da Europa da próxima temporada.

O triunfo levou a Real Sociedad aos 38 pontos, na quinta posição, enquanto o Atlético de Madrid aparece um ponto à frente, no quarto lugar, o último que vale vaga no principal torneio continental da Europa. Já o Osasuna amarga a zona de rebaixamento do Espanhol, na vice-lanterna com dez pontos.

Neste domingo, o Osasuna abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, com Kenan Kodro. Mas a Real Sociedad reagiu na segunda etapa, empatou e virou a partida. Raul Navas deixou tudo igual, Carlos Vela fez o segundo e Juanmi anotou o terceiro. Sergio Leon ainda descontou para os visitantes antes do apito final.

Na sequência do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad encara o Espanyol fora de casa, na próxima sexta-feira. Já o Osasuna, na briga contra o rebaixamento, recebe o líder Real Madrid.

ALAVÉS BATE GIJÓN

Ainda neste domingo, o Alavés não viu problemas em jogar como visitante e venceu o Sporting Gijón por 4 a 2, no Estádio El Molinon, alcançando a 12.ª posição do Espanhol, com 27 pontos. Já os anfitriões aparecem na 18.ª colocação, a primeira na zona da degola, com 13 pontos.