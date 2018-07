Real Sociedad compra Vela do Arsenal e mantém atleta

"Sempre disse que esta é a minha casa, estou muito bem, como aqui não há nenhum lugar, e assim falei ao presidente quando ele me perguntou minhas intenções. Éramos conscientes de que não seria fácil, mas por sorte as coisas se resolveram bem e todas as partes estão muito contentes", declarou Vela.

O atacante mexicano foi um dos melhores jogadores da campanha que culminou na sétima colocação do Campeonato Espanhol. Por isso, a imprensa europeia passou a especular sobre o interesse de diversos clubes no jogador, inclusive do Arsenal, que estaria querendo repatriá-lo. Mas o próprio Vela sempre deixou claro que desejava permanecer na Real Sociedad.

"Este clube, esta equipe, tem a ambição de se tornar cada vez melhor e estou convencido de que vamos ter um ano de sonhos. Agora tenho que desfrutar dos meus últimos dias de férias com minha família para chegar com muita força e poder me preparar para este grande ano da melhor maneira", afirmou.