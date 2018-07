Real Sociedad contrata ex-técnico do Manchester United

Seis meses após deixar o Manchester United pela porta dos fundos, David Moyes foi anunciado como o novo treinador do Real Sociedad, da primeira divisão do futebol espanhol. O escocês de 51 anos assinou contrato até junho de 2016 para substituir Jagoba Arrasate, demitido no início do mês.

Na Espanha, Moyes tentará reabilitar sua carreira depois da fraca passagem no comando do Manchester na temporada passada. Contratado para substituir o lugar do lendário Alex Ferguson, Moyes teve desempenho aquém do esperado. Perdeu 15 jogos, empatou nove e venceu 27 nas 51 partidas em que liderou o clube de Old Trafford.

Sob o seu comando, o time não passou do 7º lugar do Campeonato Inglês e não conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões - foi a primeira vez desde 1995 que o tradicional clube de Manchester não obteve a vaga na competição europeia. Moyes acabou sendo demitido antes mesmo do fim da temporada, em abril, após 10 meses à frente do time.

Desempregado desde então, Moyes agora tentará resgatar a reputação de bom treinador, que conquistou durante os 11 anos em que treinou o Everton, também da Inglaterra. Entre 2002 e 2013, a equipe mediana terminou entre os seis primeiros do Campeonato Inglês em quatro temporadas. Em 2005, ele conseguiu levar o time à Liga dos Campeões e, quatro anos depois, foi vice-campeão da Copa da Inglaterra.

No Campeonato Espanhol, Moyes terá tarefa semelhante àquela realizada no Everton. Ciente de que não terá chances de brigar por títulos, o treinador vai tentar manter o Real Sociedad não muito distante dos favoritos Real Madrid, Barcelona e Atlético de Madrid. Atualmente, o Real Sociedad ocupa apenas a 15ª colocação da tabela, com os mesmos nove pontos das equipes da zona de rebaixamento.gin:0 auto;">