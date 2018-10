Real Sociedad e Girona empatam sem gols pelo Campeonato Espanhol

Em jogo que encerrou a nona rodada do Campeonato Espanhol, Real Sociedad e Girona fizeram um duelo morno nesta segunda-feira e empataram sem gols na casa do primeiro, na cidade de San Sebastián. O resultado manteve o time visitante próximo da zona de rebaixamento da tabela.

O resultado deixou a Real Sociedad com 12 pontos, na nona posição da classificação. Já o Girona, do volante brasileiro Douglas, ex-Vasco, ocupa o 15º lugar, com 10 pontos.

O empate acabou sendo mais importante para o time visitante, que pouco atacou ao longo dos 90 minutos, criou raras chances e ainda somou um ponto importante na tentativa de se afastar da zona da degola.

Os dois times voltam a campo no sábado, em nova rodada do Espanhol. O Girona vai receber o Rayo Vallecano, enquanto a Real Sociedad visistará o Atlético de Madrid, atual quinto colocado.