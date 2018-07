Real Sociedad e Levante empatam com gols de pênalti Na luta direta por uma vaga na próxima edição da Liga Europa, Real Sociedad e Levante se enfrentaram neste domingo e empataram por 1 a 1, na cidade de San Sebastián, no Estádio Anoeta, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. Os dois gols da partida foram marcados de pênalti.