Real Sociedad empata em casa, mas segue líder do Campeonato Espanhol

A Real Sociedad tropeçou neste domingo, mas não perdeu o posto de líder do Campeonato Espanhol. Em casa, a equipe do brasileiro Willian José empatou com o Villarreal por 1 a 1, pela 11ª rodada. Os dois gols da partida saíram de cobranças de pênalti.

Apesar do empate, a Real Sociedad sustentou a ponta da tabela, agora com 24 pontos, um a mais que o Atlético de Madrid. O Villarreal figura no terceiro posto, com 20. E, se tivesse vencido neste domingo, teria se aproximado dos líderes da classificação.

A partida disputada no Reale Seguros Stadium contou com dois tempos bem distintos. O primeiro foi o melhor tecnicamente, e de mais ações no ataque. Os dois gols saíram nesta etapa. Logo aos 6 minutos de jogo, Estupiñán sofreu falta dentro da área e Gerard Moreno converteu a penalidade, deixando o Villarreal em vantagem no placar.

A vantagem perdurou até os 33, quando a arbitragem anotou outro pênalti, desta vez a favor da Real Sociedad. Robin Le Normand foi quem sofreu a falta na área. Mikel Oyarzábal mandou a bola para as redes, selando o placar.

A segunda etapa foi de poucas emoções e raras jogadas ofensivas. Os dois times caíram de produção e não conseguiram alterar o marcador.

Também neste domingo, o Celta de Vigo, de Eduardo Coudet, superou o Granada por 3 a 1, em casa. Com 10 pontos, o time ocupa o 18º lugar, na beira da zona de rebaixamento. Já o Granada figura na oitava posição, com 14 pontos.

Em Getafe, o time da casa empatou com o Athletic Bilbao por 1 a 1. A equipe de Bilbao está em nono lugar na tabela, com 13 pontos, enquanto o Getafe é o 11º, com a mesma pontuação.