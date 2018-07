Real Sociedad fica no 2 a 2 com Espanyol fora de casa

A Real Sociedad ficou apenas no empate por 2 a 2 diante do Espanyol, neste domingo, fora de casa, e segue na zona de classificação para a Copa dos Campeões da Europa. O resultado no entanto, faz com que a equipe já veja outros concorrentes se aproximarem e cobiçarem sua quarta colocação no Campeonato Espanhol.

A Real Sociedad foi a 48 pontos, enquanto o Valencia, quinto lugar, entrou na rodada com 45 pontos e pode encostar. Por outro lado, o Espanyol segue fazendo campanha regular e é apenas o 12.º, com 36 pontos.

Com nove minutos de jogo, Garcia abriu o placar para o Espanyol, mas pouco depois Zurutuza deixou tudo igual. Ainda no primeiro tempo, o time da casa voltou a ficar em vantagem com o gol de Stuani, e conseguiu suportar a pressão adversária até a etapa final. Com 14 minutos para o fim, no entanto, Lopez marcou contra e selou o empate.

Ainda neste domingo, o Campeonato Espanhol teve outras duas partidas encerradas, ambas com vitórias dos visitantes. O lanterna La Coruña derrotou o penúltimo Mallorca por 3 a 2, mas não deixou a última colocação. Já o Osasuna bateu o Valladolid por 3 a 1 e é o 13.º na tabela.