Real Sociedad ganha e volta à zona de classificação por Liga Europa

SAN SEBASTIÁN - A Real Sociedad fez o dever de casa, venceu o Espanyol por 2 a 1, de virada, neste sábado, no Estádio Anoeta, e voltou à zona de classificação para a Liga Europa. O resultado levou a equipe a 54 pontos na tabela do Campeonato Espanhol, na sexta colocação, ultrapassando o Villarreal, que tem 52 e ainda atua na rodada.

Apesar da importante vitória, quem saiu na frente foi o Espanyol, com um lindo gol de Jhon Córdoba aos 23 minutos do primeiro tempo. A desvantagem fez os donos da casa se arriscarem no ataque, e deu certo. Aos 32, Canales cruzou para a área e Lanzarote desviou para o próprio gol. Já nos acréscimos da etapa final, Carlos Vela virou e selou o placar.

Nos outros jogos disputados neste sábado pelo Espanhol, dois empates. Em casa, o Levante não passou de um 0 a 0 com o Getafe, que segue na zona de rebaixamento. Já o Osasuna recebeu o Valencia e ficou no 1 a 1, resultado que deixa os donos da casa também próximo da zona da degola.