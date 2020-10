Real Sociedad goleia o Huesca, ultrapassa o Real Madrid e lidera o Espanhol

Nem Real Madrid, tampouco Barcelona ou Atlético de Madrid. Quem desbanca os badalados times na liderança do Campeonato Espanhol é a Real Sociedad. O time basco goleou o Huesca por 4 a 1 e ocupa o topo da tabela.

Com o placar elástico no Estádio Anoeta, a Real Sociedad chegou aos 14 pontos, um s mais que os merengues e o Granada, que somam um jogo a menos. Mesmo jogando uma vez a mais, os básicos só serão ultrapassados se os principais perseguidores ganharem.

Leia Também Com lesão na coxa, Philippe Coutinho vira baixa do Barcelona contra a Juventus

Além da boa campanha, a Real Sociedad ainda tem um belo saldo de gols. Com a goleada no Huesca, chegou aos 14 gols no Espanhol, com somente 3 sofridos. Nenhum ataque foi tão efetivo quando o da Real Sociedad até então. O mais próximo é o do Atlético de Madrid, que tem quatro gols a menos.

Neste domingo, foram necessários 35 minutos para Oyarzabal abrir o marcador. De pênalti. Mir empatou no começo do segundo tempo e aumentou a pressão em Anoeta. Mas Oyarzabal estava inspirado e fez o seu segundo no jogo.

O rival, novamente em desvantagem, não teve mais forças para reagir. E acabou aniquilado com gols de Portu e Isak. Com somente 5 pontos, está no 17° lugar, primeiro fora da zona de rebaixamento.

O domingo teve outros três jogos no Espanhol: Valladolid 0 x 2 Alavés, Cadiz 0 x 0 Villarreal e Getafe 0 x 1 Granada.