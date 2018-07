Real Sociedad negocia para ter técnico David Moyes na equipe

Demitido do Manchester United em abril, depois de 10 meses de um trabalho muito contestado, David Moyes ter um interessado no seu trabalho. Nesta quarta-feira, o presidente da Real Sociedad, vice-lanterna do Campeonato Espanhol, disse que seu clube tem interesse em contratar o treinador escocês para o lugar do demitido Jagoba Arrasate.

De acordo com Jokin Aperribay, mandatário da Real Sociedad, o clube negocia com quatro treinadores. "Existe vários nomes, e é verdade que estão na lista (Pepe) Mel e (David) Moyes", contou. Mel trabalhou em diversos clubes pequenos e foi demitido do West Bromwich, também da Inglaterra, no fim da temporada passada.

Jagoba Arrasate acabou não resistindo no cargo após a Real Sociedad cair por 1 a 0 diante do Málaga, em casa, no último sábado, pela décima rodada da competição nacional. No domingo, contra o Atlético de Madrid, os auxiliares Asier Santana e Imanol Alguacil comandarão o time.

Amargando uma temporada decepcionante, na qual também fracassou em sua campanha na Liga Europa, o time de San Sebastián contabilizou apenas uma vitória em dez jogos disputados até aqui no Campeonato Espanhol, no qual tem apenas seis pontos e só está à frente do Córdoba, lanterna com cinco pontos.