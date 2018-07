Real Sociedad se afasta do rebaixamento com goleada Se duas rodadas atrás a Real Sociedad brigava contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol, agora o momento é outro no clube basco. Nesta segunda-feira, a equipe recebeu o Rayo Vallecano em San Sebastián, ignorou a boa fase do rival, e goleou por 4 a 0, no fechamento da 12.ª rodada da competição.