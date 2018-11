Real Sociedad vence 2ª seguida no Espanhol e se aproxima do Real Madrid

A Real Sociedad entrou na briga por uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Nesta segunda-feira, na conclusão da 13ª rodada do Campeonato Espanhol, o time do País Basco derrotou o Celta de Vigo por 2 a 1, no duelo disputado no Estádio Anoeta.

O triunfo foi o segundo consecutivo da Real Sociedad, que assim chegou aos 19 pontos, na oitava colocação, a um do sexto Real Madrid, que fecha a zona de classificação à Liga Europa. Já o Celta sofreu a segunda derrota seguida e completou o quarto duelo sem vitória. E estacionou nos 14 pontos, na 15ª posição, próximo da zona de rebaixamento.

A Real Sociedad começou a encaminhar a sua vitória aos 37 minutos do primeiro tempo com o gol marcado por Mikel Oyarzabal. E ampliou a sua vantagem aos dois minutos da etapa final, com David Zurutuza. O uruguaio Maxi Gomez ainda diminuiu para o Celta aos 37, mas não evitou a derrota da sua equipe.

Em busca da reabilitação, o Celta voltará a jogar no sábado, quando enfrentará o Huesca, em casa. No dia seguinte, como visitante, a Real Sociedad vai ter pela frente o Betis, em duelo válido pela 14ª rodada do Espanhol.