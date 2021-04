Real Sociedad vence clássico com o Athletic Bilbao e leva a Copa do Rei da Espanha

O maior clássico basco valeu o título da Copa do Rei da Espanha 2019/2020. Com a decisão reagendada, Real Sociedad e Athletic Bilbao mediram forças neste sábado e o time de San Sebastián levou a melhor por 1 a 0. A conquista encerra um jejum de 34 anos sem taças de expressão para os visitantes.

A final tão aguardada entre os rivais foi concretizada em março do ano passado. Mas, em razão da pandemia do novo coronavírus, teve de ser adiada. As duas equipes tentaram ao máximo postergar ainda mais o confronto, na esperança de que houvesse público nos estádios, mas a disputa teve de ser realizada neste sábado. O Athletic Bilbao ainda disputa a final da edição de 2021 com o Barcelona.

Leia Também Real Madrid derrota o Eibar, ultrapassa o Barcelona e pressiona o líder Atlético

O único gol da partida saiu aos 18 minutos do segundo tempo com o capitão da Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, cobrando pênalti sem chances para o goleiro Unai Simón. A penalidade ocorreu, pois, Iñigo Martinez derrubou o meia espanhol Portu dentro da área. O defensor, que é cria da base da Sociedad e foi vendido por 32 milhões de euros em uma negociação controversa em 2018, foi punido com o cartão vermelho. Porém, o juiz consultou o VAR e reduziu a pena para cartão amarelo.

Mesmo jogando fora de casa, os comandados de Imanol Alguacil foram melhores por boa parte do jogo. O Athletic Bilbao, por outro lado, não conseguiu explorar sua arma forte, que é seu contra-ataque. O time ainda teve algumas pequenas chances no segundo tempo, mas sem grandes ameaças. Esta foi a quinta derrota seguida em finais da Copa do Rei para os mandantes. Mas, eles ainda têm mais uma chance para quebrar este tabu diante do Barcelona, no próximo dia 17, ainda há confirmar. Antes da partida, torcedores do Athletic entraram em confronto com a polícia de Bilbao, que estava trabalhando para evitar grandes aglomerações em razão dos protocolos sanitários para conter a covid-19. Vídeos nas redes sociais mostram torcedores colocando fogo em latas de lixo e atirando garrafas de vidro nas autoridades que tentavam conter as manifestações ao redor do Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, onde foi realizado o duelo.