Real Sociedad vence Deportivo La Corunã e mantém 100% no Espanhol

A Real Sociedad ampliou o seu início perfeito no Campeonato Espanhol. Neste domingo, em jogo válido pela terceira rodada, a equipe superou o Deportivo La Coruña por 4 a 2, fora de casa, em uma partida cheia de alternativas, se mantendo com 100% de aproveitamento.

O triunfo deste domingo levou a Real Sociedad aos nove pontos, com a mesma campanha do líder Barcelona, que está em vantagem por causa dos critérios de desempate. Já o Deportivo La Coruña segue com apenas um ponto, em 14º lugar, mas sob risco de ser ultrapassado por outros clubes no complemento da rodada.

Mesmo atuando no Estádio Riazor, a Real Sociedad teve um início de jogo fulminante neste domingo, tendo aberto 2 a 0 com apenas quatro minutos, graças aos gols marcados por Juanmi e Asier Illarramendi. O time da casa, porém, diminuiu a sua desvantagem com Adrian Lopez, aos 27.

Logo no início do segundo tempo, então, o Deportivo La Coruña empatou o jogo, com Florin Andone, aos cinco minutos. Só que a Real Sociedad definiu o jogo no final. Diego Llorente, aos 38, e novamente Illarramendi, aos 41 minutos, garantiram mais uma vitória da equipe no Campeonato Espanhol.

Embalada neste início de temporada, a Real Sociedad voltará a jogar na próxima quinta-feira, quando vai receber o Rosenborg, da Noruega, pela Liga Europa. Depois, no domingo, também como mandante, enfrentará o Real Madrid, pelo Espanhol. Um dia antes, o Deportivo La Coruña buscará a reabilitação contra o Betis, fora de casa.