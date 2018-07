Real Sociedad vence e afunda o Deportivo La Coruña

O Deportivo La Coruña segue com apenas quatro pontos, um a mais do que o lanterna Zaragoza. Enquanto isso, a Real Sociedad subiu para 10 pontos e ocupa agora a 11ª colocação - a liderança do Campeonato Espanhol é do Real Madrid, com 20 pontos somados.

No jogo desta segunda-feira, a Real Sociedad abriu o placar aos 16 minutos, com Llorente. Os outros dois gols dos donos da casa saíram apenas no segundo tempo: Griezmann ampliou a vantagem aos 25 e Agirretxe definiu a vitória já aos 41.