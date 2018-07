Real Sociedad vence Espanyol e tira Atlético de Madrid do G4 da Espanha

Com Willian José no comando do ataque, a Real Sociedad está disposta a brigar por uma vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Nesta sexta-feira, na abertura da 22.ª rodada do Campeonato Espanhol, o time de San Sebastian foi a Barcelona, venceu o Espanyol por 2 a 1, e entrou no G4 da competição.

Quem sai da zona de classificação à Liga dos Campeões é o Atlético de Madrid, que tem 39 pontos, agora no quinto lugar. No domingo, a equipe da capital recebe o Celta e pode voltar a ultrapassar a Real Sociedad, que foi a 42 com a vitória desta sexta-feira.

Com apenas dois gols nos últimos 10 jogos, Willian José passou em branco em Barcelona. Carlos Vela, mexicano que já defendeu o Arsenal, foi o responsável pelo primeiro gol, após lançamento longo de Íñigo Martínez. O atacante invadiu a área em velocidade e bateu na saída do goleiro.

Hernán Perez deixou tudo igual, mas a Real Sociedad voltaria à frente na segunda etapa, com Illarramendi. Aos 16 minutos da segunda etapa, o ex-jogador do Real Madrid arriscou de muito longe. A bola fez uma curva e ainda bateu na trave esquerda antes de entrar.