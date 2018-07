Real Sociedad vence fora e assume 5º lugar do Espanhol

GRANADA - No último jogo deste sábado pelo Campeonato Espanhol, a Real Sociedad venceu o Granada por 3 a 1, fora de casa, e assumiu a quinta posição do torneio, com 29 pontos. Com o triunfo, a equipe de San Sebastián ultrapassou o Villarreal, que horas mais cedo caiu por 2 a 1 diante do Sevilla e estacionou nos 28 pontos, fechando o dia no sexto lugar.

O destaque da vitória da Real Sociedad foi o atacante mexicano Carlos Vela, autor de dois gols no duelo. Antoine Griezmann também balançou as redes pelo time visitante, enquanto Piti descontou o placar para a equipe da casa.

Com a derrota para a Real Sociedad, o Granada permaneceu com 20 pontos e ocupa a 11ª posição do Campeonato Espanhol, cuja 17ª rodada será completada neste domingo com mais cinco jogos. Serão eles: Espanyol x Valladolid, Getafe x Barcelona, Athletic Bilbao x Rayo Vallecano, Celta x Osasuna e Valencia x Real Madrid.