Real Sociedad vence no Espanhol e chega à zona de classificação para Liga Europa

O Real Sociedad alcançou a zona de classificação para a próxima edição da Liga Europa ao vencer o Sporting Gijón por 3 a 1, na cidade de San Sebastián, nesta segunda-feira, depois de dominar totalmente o adversário ao longo da partida que complementou a 31.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O time do País Basco chegou à sexta colocação com 52 pontos, dois atrás do Villarreal, que ocupa a quinta posição. O Sporting Gijón segue na zona de rebaixamento com 22 pontos, cinco atrás do Leganés, primeiro time fora da degola. Granada e Osasuna são as duas outras equipes que hoje cairiam para a segunda divisão do futebol espanhol. O Real Madrid é o líder da competição, com 72 pontos, e o Barcelona está em segundo lugar, com 69.

O Real Sociedad dominou o jogo do início ao fim. O time da casa abriu o placar logo aos 2 minutos do primeiro tempo com o brasileiro Willian José, ex-São Paulo e Santos. Ele completou de cabeça uma jogada que veio da direita do ataque. Os adversários reclamaram que a bola não teria ultrapassado totalmente a linha, mas o árbitro confirmou o gol. Aos 26, Juanmi recebeu um lançamento e enganou a defesa do Sporting Gijón para ampliar o marcador: 2 a 0.

Na segunda etapa, o panorama da partida não se alterou. O Real Sociedad continuou ditando o ritmo. Mas a equipe desperdiçou muitas oportunidades. O atacante Juanmi, autor do primeiro gol, perdeu duas chances incríveis, uma delas após belo passe de Willian José. Aos 31 minutos, Yuri entrou lado esquerdo do ataque e, já dentro da área, bateu forte para fazer 3 a 0 para os donos da casa. Aos 42, o lateral nigeriano Elderson descontou para o Sporting Gijón, após desviar para o gol - quase sem intenção - a trajetória de uma bola que iria para fora.

Na próxima rodada, a 32.ª do Campeonato Espanhol, a Real Sociedad enfrenta o Barcelona, no estádio Camp Nou, em Barcelona. O Sporting Gijón recebe o Real Madrid. Ambas as partidas serão realizadas no sábado que vem.