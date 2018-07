Real Sociedad vence, rebaixa Granada e recupera posição que garante Liga Europa

A Real Sociedad venceu o Granada por 2 a 1, no estádio Anoeta, em San Sebastián, neste sábado, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, e recuperou a sexta colocação na competição, posição que garantiria ao clube uma vaga na próxima edição da Liga Europa. A derrota decretou matematicamente o rebaixamento do time da Andaluzia.

Com a vitória, o time da Real Sociedad subiu para 61 pontos e ultrapassou o Athletic Bilbao (59), concorrente direto pela vaga na competição europeia na próxima temporada, e que joga neste domingo contra o Celta, em Vigo.

Já o derrotado Granada permanece com 20 pontos, no penúltimo posto da tabela (19º). Mesmo que vença os três próximos compromissos (Real Madrid, Osasuna e Espanyol), não poderá alcançar o Leganés, primeiro time fora da zona da degola, com 30 pontos.

A Real Sociedad teve dificuldades para superar a fraca defesa do Granada - a segunda pior do campeonato -, apesar de ter o domínio da partida desde o início. O time da casa somente abriu o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com o atacante mexicano Carlos Vela, que recebeu assistência de Oyarzabal.

No segundo tempo, a equipe local foi surpreendida pelo empate do Granada, aos 20 minutos, obtido com o gol de Adrian Ramos. A Real Sociedad voltou à carga, mas não conseguia transpor a meta do goleiro Ochoa, do Granada. O gol da vitória veio na parte final do duelo, aos 39 minutos, marcado por Juanmi.

Na próxima rodada do Espanhol (36ª), a Real Sociedad sai para enfrentar o Sevilla, quarto colocado da liga (68 pontos) junto com o Atlético de Madrid, com quem luta por vaga na Liga dos Campeões. O Granada terá pela frente o Real Madrid, vice-líder da competição com 78 pontos, que perde nos critérios de desempate para o Barcelona, no estádio Nuevo Los Cármenes.