Real Sociedad vira e vence clássico histórico em Bilbao

A falha de Raúl foi no lance do segundo gol da Real Sociedad, desempatando o jogo. Após falta batida na área, ninguém desviou e a bola ia fácil para o goleiro, que não conseguiu segurar. Ela bateu no peito de Raúl e voltou para Agirretxe marcar no rebote.

O Bilbao havia saído na frente com Ibai. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Aurtenetxe cruzou, a zaga da Real Sociedad deu bobeira e Ibai apareceu por trás para encher o pé e fazer um bonito gol. O empate veio quatro minutos depois, com Griezmann, de cabeça.

No segundo tempo, a virada aconteceu aos 22. Pouco depois, o mexicano Vela ainda fez o terceiro, batendo rasteiro no canto direito do goleiro. Com o resultado, a Real Sociedad igualou os 40 pontos do Valencia, no quinto lugar da classificação, ficando a dois pontos de entrar na zona de classificação para a Liga dos Campeões. O Bilbao está em 14.º, com 26 pontos.