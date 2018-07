Real Sociedad vira sobre o Real Madrid e vence por 4 a 2

Com dois gols logo no início, o Real Madrid deu a impressão neste domingo de que voltaria a vencer com facilidade pela segunda rodada do Campeonato Espanhol. Mas a equipe parou por aí, permitiu a reação da Real Sociedad e acabou sofrendo uma surpreendente derrota por 4 a 2, para delírio dos torcedores no Estádio Anoeta.

Foi a primeira vitória da Real Sociedad, que volta a campo no dia 13 de setembro para enfrentar o Celta de Vigo, fora de casa. Já o Real Madrid também estacionou nos três pontos e jogará novamente também no dia 13, quando faz o clássico diante do Atlético de Madrid.

O primeiro gol do Real Madrid neste domingo aconteceu aos cinco minutos, quando Sergio Ramos aproveitou escanteio da esquerda e subiu bem para desviar. Aos 11, Bale fez um golaço. Ele recebeu na entrada da área, tocou entre as pernas do zagueiro e bateu firme no canto esquerdo do goleiro.

A reação dos anfitriões começou aos 35 minutos, quando Iñigo Martínez aproveitou escanteio desviado da direita e tocou para o gol vazio. Seis minutos depois, Zurutuza cabeceou firme após escanteio da esquerda e deixou tudo igual.

Na segunda etapa, o Real tentou ir para cima para garantir a vitória, mas foi a Real Sociedad que marcou. Aos 20 minutos, Zurutuza apareceu novamente dentro da área para tocar para o gol. Já aos 30, Carlos Vela dominou com o braço dentro da área e marcou, a arbitragem não viu e validou.

Em outro dos jogos do dia pelo Espanhol, o Deportivo La Coruña foi buscar o empate por 2 a 2 contra o Rayo Vallecano nos acréscimos. Atuando em casa, a equipe até saiu na frente, mas sofreu a virada no segundo tempo e só não perdeu porque Cuenca marcou de pênalti no fim.