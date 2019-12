Real Sociedad x Barcelona: onde ver o jogo do Espanhol

O embalado Barcelona visita o Real Sociedad neste sábado, às 12h (horário de Brasília), no estádio Anoeta, pela 17ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida terá transmissão pela TV e pela internet.

Onde assistir ao jogo do Barcelona

É possível assistir Real Sociedad x Barcelona pelo canal ESPN. O torcedor também pode assistir online pelo ESPN Watch e o Estado vai fazer tempo real da partida.

O Barça lidera o Espanhol com 24 pontos e na última terça-feira derrotou a Inter de Milão por 2 a 1, pela Liga dos Campeões. Antes, havia feito 5 a 2 no Mallorca, pelo Espanhol. O Real Sociedad aparece em quinto, com 27 pontos e empatou sem gols com o Real Valladolid no domingo passado.