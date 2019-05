Real Sociedad x Real Madrid: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Espanhol

Real Sociedad e Real Madrid se enfrentam neste domingo, em uma partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida acontece no Estádio Anoeta, às 13h30 (horfário de Brasília), e representa o penúltimo jogo de ambos os times na competição.

Onde assistir ao vivo Real Sociedad x Real Madrid?

A partida será transmitida ao vivo pelo canal ESPN Brasil

O Real Sociedad recebe o time comandado por Zinedine Zidane embalado por duas vitórias sobre o Getafe, que empatou com o Real Madrid na rodada anterior, e diante do Alavés. Oitavo lugar na tabela, o time tem 57 pontos, mas já não consegue mais alcançar o Sevilla, sexto colocado que atualmente conseguiria uma vaga nas qualificatórias da Liga Europa.

Com o terceiro lugar garantido pelos 68 pontos, time merengue tenta, como consolo pela temporada ruim, terminar o campeonato na segunda posição. O clube vem de uma vitória sobre o Villarreal, que contou com a volta de Vinicius Junior. Antes disso, foram dois jogos sem somar três pontos: um empate com o Getafe e uma derrota para o Rayo Vallecano.

Vale lembrar que o Barcelona, primeiro com 83 pontos, já conquistou o título Espanhol. É o oitavo nas últimas 11 edições do Campeonato Espanhol que o clube consegue garantir de forma antecipada. Com o desta temporada, são 26 títulos nacionais.