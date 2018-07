Real sofre gol no fim e empata com Málaga no Espanhol O Real Madrid sofreu seu primeiro tropeço do ano no Campeonato Espanhol, neste domingo. A equipe batia o Málaga, em casa, até os 46 minutos do segundo tempo, mas permitiu o empate e deixou de vencer uma partida da competição pela primeira vez em 2012. Benzema marcou para os anfitriões e Cazorla deixou tudo igual.