Real sofre gol no fim e fica no empate com CSKA, pela Copa dos Campeões

MOSCOU - O Real Madrid vencia o CSKA Moscou até os acréscimos do segundo tempo, mas, no último lance, levou o empate e ficou no 1 a 1, nesta terça-feira, na Rússia, pela partida de ida da fase de oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa. A equipe espanhola contou novamente com boa atuação de Cristiano Ronaldo, autor do gol, mas Wernbloom deixou tudo igual.

Com o resultado, o Real perdeu os 100% de aproveitamento na competição - tem seis vitórias em sete partidas -, mas pode até empatar por 0 a 0 na partida de volta, que acontecerá no dia 14 de março, no Santiago Bernabéu, que passará à próxima fase. Já o CSKA precisa vencer ou conseguir um empate por, no mínimo, 2 a 2.

A equipe espanhola foi superior no começo da partida, apesar da lesão de Benzema, que deixou a partida para entrada de Higuaín por conta de uma lesão muscular, aos 14 minutos. Aos 17, após bela triangulação, o atacante argentino bateu e Chepchugov fez boa defesa. No rebote, Khedira chutou e o goleiro voltou a aparecer para evitar o primeiro do Real.

Aos 27 minutos, Cristiano Ronaldo marcou. Após cruzamento da esquerda, a zaga do CSKA falhou, tentou afastar a bola, mas deixou no pé do português. Ele bateu de esquerda, de primeira, e abriu o placar.

Com a vantagem, os visitantes voltaram para o segundo tempo com a proposta de segurar o resultado. Mesmo assim, seguia sendo superior, graças a Cristiano Ronaldo, que chegou com perigo em duas oportunidades. Pelo lado do time russo, o destaque era o goleiro Chepchugov, com grandes defesas.

Com o adversário recuado, o CSKA foi para cima e acabou premiado com o empate no último lance da partida, aos 48 minutos. Após cruzamento para a área, Dzagoev ajeitou de cabeça para o meio e Wernbloom bateu de direita, sem chance para Casillas.