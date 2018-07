Real terá City, e Atlético pegará o Bayern nas semifinais da Liga

Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira, a Uefa determinou as semifinais da Liga dos Campeões, a mais charmosa competição de clubes do planeta. O Real Madrid vai enfrentar o Manchester City, enquanto o Atlético de Madrid, também da Espanha, terá o Bayern de Munique pela frente. Os ingleses receberão os madridistas no Eithad Stadium em 26 de abril, e viajarão ao Santiago Bernabeu em 4 de maio. Os colchoneros serão mandantes diante do Bayern no dia 27 de abril. A volta, em Munique, está marcada para o dia 3 de maio.

A grande ausência desta fase é o Barcelona, eliminado pelo rival espanhol de Madri. O Atlético fez 2 a 0 no jogo da volta, no Vicente Calderón, e ficou com a vaga. Destaque também para a presença do Manchester City, que pela primeira vez em sua história participa da disputa entre os quatro melhores da Europa.

O Real Madrid é o recordista de títulos do torneio, com dez, sendo o mais recente na temporada 2013/14 sobre outro semifinalista, o Atlético de Madrid. Aquela final, disputada no Estádio da Luz, em Lisboa, foi a primeira na história da Liga dos Campeões entre dois times da mesma cidade. Já o Manchester City registra, na atual temporada, sua melhor campanha na competição. Os dois times se enfrentaram na fase de grupo há três anos, com os madridistas vencendo por 3 a 2 no Santiago Bernabéu e empatando por 1 a 1 em Manchester.

Do outro lado da chave, Bayern e Atlético repetirão a final de 1974, quando os bávaros conquistaram a primeira das cinco taças no principal torneio continental do mundo. Pep Guardiola escapou de um confronto com seu futuro time, uma vez que já está acertado para assumir o City a partir da próxima temporada. Ao mesmo tempo, ele é pressionado na Alemanha para que deixe o Bayern com um título europeu.

As derrotas para Real e Bayern foram as únicas oportunidades do Atlético de Madrid em finais de Liga dos Campeões. A decisão será no dia 28 de maio, em Milão, no Estádio San Siro, como é chamado nas partidas com o Milan como mandantes, ou Giuseppe Meazza, nome dado quando a Inter é a dona da casa.