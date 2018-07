Real toma gol no fim e empata com o Villarreal O Real Madrid levou um gol de falta no fim do jogo e empatou pela segunda vez em quatro dias, nesta quarta-feira, ao ficar no empate de 1 x 1 com o Villarreal. Agora, a vantagem do Real na liderança do Campeonato Espanhol caiu para seis pontos.