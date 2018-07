Real tropeça no Espanyol e se complica ainda mais O Real Madrid esperava contar com a ajuda do Atlético de Madrid para reduzir a distância que o separa do Barcelona, mas sequer fez sua parte neste domingo. No primeiro dos confronto entre catalães e madrilenhos do dia, o time de José Mourinho fez feio e apenas empatou em 2 a 2 com o Espanyol, penúltimo colocado do Campeonato Espanhol, em pleno Santiago Bernabéu.