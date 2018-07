Real vê 'motivação extra' em enfrentar Manchester United

"Para os jogadores é uma motivação especial enfrentar uma grande equipe e uma organização cheia de prestígio como é o Manchester United", declarou. "Também é um estímulo para nossos torcedores e para o clube. Enfrentar o Manchester é uma motivação extra e é preciso aproveitá-la. Temos que jogar e fazer uma boa preparação."

Além da motivação, o Real tem a seu favor o retrospecto diante do adversário inglês. Em quatro confrontos eliminatórios diante do Manchester United, a equipe espanhola levou a melhor em três, o que empolgou o presidente do clube, Florentino Pérez. "O Manchester é bom, mas já os enfrentamos outras vezes e os eliminamos", comentou.