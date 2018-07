Real vence, mas deve sair da Copa do Rei por escalar atleta irregular

O russo Cheryshev abriu o placar para a vitória do Real Madrid sobre o Cádiz, por 3 a 1, nesta quarta-feira à noite, fora de casa, mas era melhor que nem tivesse entrado em campo. O clube mais rico do mundo não percebeu que o atacante estava suspenso na Copa do Rei e tem tudo para ser eliminado da competição após fazer sua estreia. Pelo Twitter, o Cádiz anunciou que analisará o caso após a partida.

Mal Cheryshev fez o gol que abriu o placar, aos 3 minutos de jogo, e o confronto já era dado como encerrado pela imprensa espanhola e nas redes sociais, uma vez que se espalhou como pólvora o documento da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) que comprova que Cheryshev foi suspenso após a partida que eliminou o Villarreal na Copa do Rei da temporada passada, tendo recebido o terceiro cartão amarelo naquele jogo, por falta em Suárez.

Assim, ele deveria cumprir suspensão na estreia do Real Madrid na atual edição do torneio, o que ocorreu nesta quarta-feira. No ano passado, por situação idêntica, o Osasuna foi excluído da competição. À época, o clube escalou irregularmente o jogador Unai.

A torcida do Cádiz logo recebeu a informação e começou a cantar que Cheryshev não poderia estar jogando. Rafa Benítez não recebeu a informação no vestiário, só quando o segundo tempo começou. Após alguns segundos, tirou o russo.

O jogo continuou, ainda que o resultado, ao que tudo indica, não importe mais. Isco fez o segundo e também o terceiro. Só ele, Casemiro, Pepe e Nacho, entre os que jogaram, atuam com regularidade no Espanhol. Quando Güiza descontou, a torcida do Cádiz já comemorava a "vitória".

A eventual desclassificação do Real na Copa do Rei deve aumentar a pressão pela renúncia de Florentino Pérez. O presidente do clube foi muito criticado pela torcida após a goleada por 4 a 1 para o Barcelona, há 11 dias.

A partida do Real Madrid nesta quarta-feira foi válida pela quarta rodada da Copa do Rei, a primeira com a presença dos clubes grandes. Se o jogo de volta for realizado, será em 16 de dezembro. Caso contrário, o Cádiz, atualmente na terceira divisão, avança às oitavas de final.

OUTROS JOGOS

A rodada não teve surpresas e todos os favoritos ganharam. Ainda sem contar com a estreia do inglês Gary Neville como seu técnico e com um time praticamente inteiro reserva, o Valencia venceu o Barakaldo, da terceira divisão, por 3 a 1. João Cancelo, Dani Parejo e José Gayá marcaram. O clube demitiu o técnico Nuno Espírito Santo no domingo e foi treinado pelo auxiliar técnico Voro.

O Sevilla também encarou uma equipe da terceira divisão e fez 3 a 0 no Logroñés, com direito a um gol do italiano Immobile, que é banco da equipe depois de ter jogado a Copa do Mundo.

Quarto colocado no Campeonato Espanhol, o Celta de Vigo fez 3 a 1 no Almería, lanterna da segunda divisão. Iago Aspas fez dois gols. Também enfrentando um time da zona de rebaixamento da Segundona, o Deportivo La Coruña saiu atrás, mas virou sobre o Llagostera, por 2 a 1, mesmo jogando 25 minutos com um jogador a menos. Assim como Sevilla e Valencia, decide em casa.

Em confronto entre dois times da elite espanhola, o Betis recebeu o Sporting Gijón e ganhou por 2 a 0, gols de Álvaro Vadillo e Vargas. Pelo mesmo placar, o Rayo Vallecano superou em casa o Getafe, em clássico entre os dois pequenos de Madri.