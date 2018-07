Real vence Ajax e garante melhor campanha da Liga Jogando com time misto, o Real Madrid encerrou a fase de grupos da Liga dos Campeões com uma goleada por 4 a 0 sobre o Auxerre, nesta quarta-feira, no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri. Com o resultado, a equipe espanhola manteve a invencibilidade e assegurou a melhor campanha do torneio até agora.