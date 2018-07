Real vence Barcelona com gol de C. Ronaldo e leva Copa do Rei

Quando parecia que a decisão iria para os pênaltis, em um jogo tenso e às vezes violento, o meia-atacante português acertou um cabeceio no final do primeiro tempo do tempo extra, após cruzamento do argentino Angel Di Maria, que acabou expulso pouco antes do final por ter recebido dois cartões amarelos.

O Barcelona havia dominado o segundo tempo da partida no estádio Mestalla, em Valência.

"Foi uma partida muito difícil...É um título importante e vamos curtir", disse Cristiano Ronaldo à televisão espanhola.

"Mourinho fez um bom trabalho", afirmou o português sobre seu compatriota. "Ele nos ajudou muito. O Barça jogou muito bem, mas como vocês sabem, o time que marca, ganha."

O primeiro título nacional do Real desde 1993 acontece logo na temporada de estreia de Mourinho no clube e evita a chance de o time de Pep Guardiola, que lidera o Campeonato Espanhol com oito pontos de vantagem, conquistar a segunda "trinca" de títulos em três anos.

Barça e Real voltam a se enfrentar nas semifinais da Liga dos Campeões, nos dias 27 de abril e 3 de maio.

Mourinho trocou a Inter de Milão pelo Real ao final da temporada passada, depois de conquistar a "trinca" Liga dos Campeões, Campeonato Italiano e Copa da Itália.

