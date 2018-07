Real vence com golaço de James Rodríguez e mantém perseguição ao Barça

A vitória é a sexta seguida do Real desde a derrota para o Barcelona, em 22 de março, que por enquanto vai definindo o campeonato. Como o time catalão também vem embalado, segue em dois pontos a diferença entre os dois primeiros colocados. O Barça lidera com 84, enquanto o Real foi a 82.

Durante todo o primeiro tempo, o time de Carlo Ancelotti encontrou dificuldades para furar a defesa do Almería, candidato ao rebaixamento. O Real só conseguiu abrir o placar aos 44 minutos, numa pancada de James. O colombiano não deixou a bola cair antes de bater de peito de pé, no ângulo, desde a entrada da área.

No comecinho da segunda etapa, Mauro dos Santos dividiu com Cristiano Ronaldo para não deixar o português fazer o 40.º gol dele na temporada do Espanhol e acabou marcando contra. A pressão do Real seguiu por todo o segundo tempo, mas o Real só conseguiu fazer mais um gol: com Arbeloa, aos 39 minutos, após passe de Chicharito.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira, o Sevilla fez 3 a 1 no Eibar, fora de casa, com dois gols de Bacca e um de José Antonio Reyes. Com a vitória, a equipe foi a 69 pontos, assumindo provisoriamente o quarto lugar. O Valencia, com 68, visita o Rayo Vallecano na quinta-feira.

Em Vigo, o Celta ganhou do Málaga por 1 a 0 e foi a 45 pontos, ainda no nono lugar. O Málaga, com 47, é o sétimo. Eibar e Almería somam 31, respectivamente na 16.ª e na 17.ª posições. O primeiro da zona de rebaixamento é o Deportivo La Coruña, com 29.