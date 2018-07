Real vence Levante com facilidade e cola no Barcelona no Campeonato Espanhol

SÃO PAULO - O Real Madrid reduziu neste sábado a distância que o separa do líder Barcelona. Em casa, não teve trabalho para vencer o Levante por 2 a 0, com gols de Benzema e Ricardo Carvalho, em jogo válido pela 24.ª rodada do Campeonato Espanhol.

A vitória leva o Real a 60 pontos, contra 62 do Barcelona, que joga no domingo contra o Athletic Bilbao, no Camp Nou. Na terça, o time de Madri entra em campo pela Liga dos Campeões, contra o Lyon, na França, em partida válida pelas oitavas de final da competição.

Com Kaká entre os titulares do time misto escalado por José Mourinho, o Real precisou somente de seis minutos para abrir o placar. O argentino Di Maria entrou driblando pela direita da área, fez fila na defesa do Levante e tocou para Benzema, no segundo pau, só empurrar para o gol.

O jogo estava tranquilo para o Real Madrid, que chegava naturalmente ao gol do Levante. O placar, porém, só foi ampliado aos 40 minutos do segundo tempo. Cristiano Ronaldo bateu falta na área, a zaga deu bobeira e Ricardo Carvalho só empurrou para o gol.

Depois, o Real Madrid tirou o pé e mostrou satisfação com o placar. No finalzinho, um lance curioso. Özil (que entrou no lugar de Kaká) fez fila, bateu e Munúa defendeu, dando rebote. Cristiano aproveitou e mandou para o gol. A bola já estava em cima da linha quando Adebayor resvalou para ser o autor do tento. O lance foi anulado por impedimento do português, o que não impediu o togolês de levar uma bronca do artilheiro do Espanhol, que "perderia" o gol.

Mais cedo, o Valencia, terceiro colocado, ficou apenas no empate em 0 a 0 com o Sporting Gijón em casa. Com 48 pontos, o time alvinegro tem 14 a menos que o Barcelona.