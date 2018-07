Real ganha do Getafe e reduz vantagem do Barça para um ponto

A vantagem que o Barcelona tinha na liderança do Campeonato Espanhol há três semanas simplesmente virou pó. No primeiro jogo do dia neste sábado, o Real Madrid ganhou do Getafe por 5 a 1, na estádio do rival, também em Madri, e diminuiu para apenas um ponto a desvantagem para o Barça.

O time catalão é o primeiro colocado, com 76 pontos, contra 77 do Real e 73 do Atlético. No domingo, o Barcelona entra em campo pela 33.ª rodada diante do Valencia, no Camp Nou, enquanto o Atlético de Madrid recebe o Granada.

Neste sábado, no Coliseum Alfonso Pérez, o ex-são-paulino Álvaro Pereira se machucou assim que o jogo começou e precisou ser substituído aos 5 minutos. Entrou o meia francês Karim Yoda e foi exatamente pela esquerda da zaga do Getafe que o Real deitou o rolou. Benzema fez o primeiro após cruzamento da James, aos 28, e Isco marcou o segundo aos 39, após tabela com Benzema.

No segundo tempo, Bale bateu de esquerda para fazer o terceiro. Sarabia descontou, mas o Real achou mais dois gols. Aos 42, James recebeu na área, deu um drible desconcertante em Vigaray, que ficou sentado, e tocou para marcar o quarto. No último lance do jogo, Cristiano Ronaldo foi acionado por Jessé e rolou para o gol vazio.

Foi o 31.º gol do português no Campeonato Espanhol, abrindo cinco sobre o uruguaio Suárez, do Barça, na briga pela artilharia. Ainda que a marca seja expressiva, ainda é distante dos 48 gols que ele anotou na temporada passada da competição.