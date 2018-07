Real vence Racing e amplia vantagem na liderança

A goleada levou o Real aos 61 pontos, 13 a mais que o Barcelona, segundo colocado, que ainda joga nesta rodada. Na próxima rodada, o time de Madri enfrenta o Rayo Vallecano, fora de casa, no dia 26 de fevereiro. Já o Racing estacionou nos 23 pontos e segue na zona de rebaixamento. A equipe tentará a reabilitação diante do Mallorca, em casa, também no dia 26.

A equipe da casa abriu o placar neste sábado logo aos 6 minutos, com Cristiano Ronaldo, e foi ajudada pela expulsão de Cisma, do Racing Santander, aos 39. Com um a mais, Benzema ampliou a vantagem nos acréscimos da primeira etapa.

Na volta para o segundo tempo, o Real passou a administrar o resultado e só chegou ao terceiro gol aos 28 minutos, com Di María, que acertou um belo chute após jogada individual pelo lado direito. Antes do término da partida, Benzema marcou seu segundo gol e completou o placar.

Também neste sábado, o Getafe recebeu o Espanyol e ficou no empate por 1 a 1. Com o resultado, o time da casa chegou aos 28 pontos e está na 11.ª colocação. Já a equipe catalã chegou aos 33 pontos, na quarta colocação, e entrou na zona de classificação para a Liga dos Campeões da Europa. No entanto, o Levante, quinto lugar, com um ponto a menos, ainda joga nesta rodada.