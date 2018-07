Real vence time da 3ª divisão e avança na Copa do Rei

O placar só foi mexido no Santiago Bernabéu quando José Mourinho colocou em campo os titulares Coentrão, Di Maria e Benzema. Aos 26 minutos do segundo tempo, o argentino recebeu pela esquerda da área, carregou até perto da linha de fundo e bateu cruzado, tirando do goleiro. Aos 44 e aos 46, Callejón marcou duas vezes e deu tranquilidade na vitória.

A partida marcou a estreia do russo Cheryshev, de 21 anos, jogador da seleção do seu país, no time principal do Real Madrid. Kaká, que esperava ter uma chance entre os reservas do Real, nem foi relacionado para a partida.

Quarto colocado no Campeonato Espanhol, o Málaga perdeu em casa para o Cacereño, também da terceira divisão, por 1 a 0, e avançou com dificuldades, porque havia vencido por 4 a 3 fora. As surpresas do dia foram as eliminação do Rayo Vallecano, que caiu diante do Las Palmas após empate em 0 a 0 (perdeu de 1 a 0 no jogo de ida, fora de casa), e da Real Sociedad, que empatou em 2 a 2 com o Córdoba.

O Osasuna venceu o Sporting Gijón e avançou, assim como o Betis, que fez 3 a 0 no Valladolid. Na próxima fase, o Real pega o vencedor de Almeria x Celta. O Málaga espera quem passar entre Athletic Bilbao e Eibar.