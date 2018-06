Real volta a sofrer, mas sai na frente na Copa do Rei

Em péssimo momento na temporada, o Real Madrid voltou a irritar seu torcedor e ter atuação bem abaixo do esperado, mas arrancou na marra um triunfo por 1 a 0 sobre o Leganés, nesta quinta-feira. Fora de casa, o time da capital superou o dia ruim para largar em vantagem e encaminhar a classificação às semifinais da Copa do Rei.

Com o resultado, o Real pode até empatar no confronto de volta, marcado para a próxima quarta-feira, no Santiago Bernabéu, que estará na semifinal. Antes, porém, o time volta as atenções para o Campeonato Espanhol, pelo qual encara o Deportivo La Coruña no domingo, em casa. Pela mesma competição, o Leganés visita o Alavés no domingo.

Justamente pensando no Espanhol, o técnico Zinedine Zidane levou o Real a campo nesta quinta com uma escalação praticamente reserva. Nomes como Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Modric e Toni Kroos deram lugar a Ceballos, Llorente, Lucas Vázquez, Borja Mayoral e Asensio, que seria o herói da vitória.

Com tantas mudanças, o Real começou jogando muito mal e parou na defesa adversária. Para piorar, viu o Leganés ganhar confiança e ameaçar na metade final do primeiro tempo com Eraso, em chute de fora da área. Aos 33, porém, Kovacic perdeu grande chance ao roubar bola no ataque e ficar de frente para o goleiro, mas finalizar para fora.

Diante da apatia do Real, o Leganés cresceu na etapa final e chegou a pressionar. Aos 20 minutos, Casilla saiu mal do gol e Llorente tocou contra a própria meta, no travessão. Cinco minutos depois, Amrabat recebeu cruzamento na área e emendou de primeira, para fora.

O Leganés ainda levou perigo uma última vez, aos 29 minutos, quando Beauvue bateu na área e Casilla fez grande defesa. Mas quando os donos da casa pareciam mais próximos do gol, o Real chegou à vitória. Isco recebeu com liberdade e encontrou Theo Hernández, que chegou tocando para o meio da área, onde Asensio bateu para a rede, aos 43 minutos.