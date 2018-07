Real volta aos treinos confiante em vitória sobre Barça

O Real Madrid iniciou nesta quinta-feira sua preparação para o clássico da próxima segunda-feira, contra o Barcelona, no Camp Nou, pela 13.ª rodada do Campeonato Espanhol. Os jogadores receberam folga na última quarta, após atuarem pela Liga dos Campeões da Europa, e voltaram aos treinos nesta manhã de quinta-feira.

Na última temporada, a equipe catalã venceu os dois confrontos diante do Real. Mesmo assim, o atacante Cristiano Ronaldo demonstrou confiança na vitória dos madrilenhos. "Este time é completamente diferente do da última temporada e não perdemos uma partida sequer na Liga dos Campeões da Europa ou no Espanhol", declarou.

Os dois rivais vêm de vitórias na Liga dos Campeões da Europa. O Barcelona bateu o Panathinaikos, na Grécia, na última quarta, por 3 a 0. Um dia antes, o Real foi à Holanda e goleou o Ajax, por 4 a 0.

Por conta disso, Cristiano Ronaldo acredita que o duelo será disputado, mas que sua equipe será vencedora. "O time amadureceu, não havia melhor hora de visitar o Camp Nou. Será um confronto emocional e estamos em grande forma, por isso acredito que venceremos lá", afirmou.