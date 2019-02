Real Madrid x Barcelona: como assistir ao vivo ao clássico pela Copa do Rei

Para realizar um dos clássicos de maior rivalidade do mundo, Real Madrid e Barcelona se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Rei. No primeiro jogo, realizado no Camp Nou, a partida terminou empatada em 1 a 1.

Real x Barça terá a transmissão da ESPN Brasil e acompanhamento em tempo real do Estado. O outro jogo da semifinal será disputado entre Valencia x Betis, que jogarão na quinta-feira. No primeiro confronto, as equipes também empataram, em 2 a 2.

O clássico em Madrid será o primeiro de uma sequência de dois jogos consecutivos que os rivais irão se enfrentar. Nesta quarta, o compromisso é pela Copa do Rei e no sábado a partida é pelo Campeonato Espanhol. Se a partida desta quarta terminar empatada sem gols, o Real é quem avança, por ter feito gol fora de casa e o Barça não. Se o jogo ficar no 1 a 1, a decisão será nos pênaltis e se o empate for com dois ou mais gols para cada lado (2 a 2 ou 3 a 3, por exemplo), quem avança é o clube catalão.

O Real Madrid vem de vitória por 2 a 1 sobre o Levante, pelo Campeonato Espanhol, resultado que deixou o time merengue com 48 pontos e na terceira colocação. O Barcelona derrotou fora de casa o Sevilla por 4 a 2 e se manteve na liderança da Liga, com 57 pontos.