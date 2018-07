Reapresentação do Flamengo tem retorno de Guerrero e ausência de Trauco

O Flamengo se reapresentou no Ninho do Urubu nesta segunda-feira com novidades e uma ausência. Jonas e Guerrero, ambos com futuro indefinido, voltaram aos treinos normalmente com os demais companheiros. Já o lateral-esquerdo Miguel Trauco não apareceu para os trabalhos sem sequer justificar sua ausência.

Trauco, que, assim como Guerrero, defendeu a seleção do Peru na Copa do Mundo da Rússia - a seleção foi eliminada na primeira fase do torneio - chegou a dizer em uma entrevista durante o Mundial que não estava satisfeito no Rio e gostaria de deixar o clube. O Flamengo irá punir o jogador por sua ausência.

Guerrero veio de Lima à capital fluminense na noite do último domingo. O peruano tem contrato com o time rubro-negro até o dia 10 de agosto e sua continuidade ainda é incerta. Ele fez apenas três jogos pela equipe rubro-negro neste ano em razão da suspensão por doping. Nesta segunda, Guerrero fez trabalhos específicos com o preparador físico Fábio Eiras e correu ao redor do campo ao lado do volante Willian Arão, que se recupera de lesão.

Apesar de o presidente Eduardo Bandeira de Mello manifestar a vontade de manter o atacante peruano no elenco, por enquanto não há um acordo para a prorrogação do vínculo do atleta. Em meio a essa incerteza, a diretoria foi às compras e trouxe o colombiano Fernando Uribe para reforçar a posição, que conta ainda com Henrique Dourado e o jovem Lincoln como opções.

Já Jonas, que aparece ao lado de Guerrero em imagem divulgada pelo clube nas redes sociais, está negociando com o Al-Ittihad, da Arábia Saudita. Enquanto o Flamengo não receber o dinheiro da transferência do jogador, ele segue sua rotina normal de treinos.